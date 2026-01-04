مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"خرابة بيوت".. زوجة النني الثانية تخرج عن صمتها برسالة غامضة

كتب : محمد عبد الهادي

12:31 م 04/01/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    محمد النني وزوجته الثانية
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (5)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (17)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (2)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (2)
  • عرض 23 صورة
    محمد النني وزوجته الثانية
  • عرض 23 صورة
    محمد النني وزوجته الثانية
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (6)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (7)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (4)
  • عرض 23 صورة
    زوجة النني الثانية
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني (5)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني (2)
  • عرض 23 صورة
    زوجة النني (3)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (3)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (5)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (2)
  • عرض 23 صورة
    النني وزوجته الثانية (4)
  • عرض 23 صورة
    النني وزوجته الثانية (1)
  • عرض 23 صورة
    النني وزوجته الثانية (2)
  • عرض 23 صورة
    النني وزوجته الثانية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت حنان المغربية زوجة اللاعب المصري محمد النني رسالة غامضة صباح اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ما قصة رسالة زوجة النني الثانية؟

البداية كانت عندما وجه أحد المتابعين علي إنستجرام سؤالًا غريبًا لزوجة النني الثانية حيث قال، يرضيك واحده ثانية تخرب بيتك؟.

لتقوم حنان بكتابة رسالة قوية ردًا على السؤال وقالت: " اللي يخرب بيتي هو الظلم والنكد وسوء العشرة، وما راح أرمي خيبتي على غيري اللي قدرت تدخلوا بشرع الله حلالها".

ثم أضافت: "علي فكرة اللي يتحسبون، هما نفسهم اللي تبلو علي وقالو عندي ابن ثان مخبياه، ونفسهم اللي دعوا علي ابني بالموت وهو في بطني، وقذفوا عرضي وشتمو أبي وهو ميت وشتموا امي".

وتابعت: "ونفسهم اللي قالو عن زواجي بالسر وعرفي واني خرابة بيوت، ويوم ما طعت أعلنت قالو ما تراعي المشاعر وكياده".

إقرأ أيضًا..

"العراف".. ما حكاية القط نيمبوس في كأس الأمم الأفريقية؟

الموعد والقناة المجانية الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا بأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد النني محمد النني حنان المغربية النني وزوجته

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية