"خرابة بيوت".. زوجة النني الثانية تخرج عن صمتها برسالة غامضة

نشرت حنان المغربية زوجة اللاعب المصري محمد النني رسالة غامضة صباح اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ما قصة رسالة زوجة النني الثانية؟

البداية كانت عندما وجه أحد المتابعين علي إنستجرام سؤالًا غريبًا لزوجة النني الثانية حيث قال، يرضيك واحده ثانية تخرب بيتك؟.

لتقوم حنان بكتابة رسالة قوية ردًا على السؤال وقالت: " اللي يخرب بيتي هو الظلم والنكد وسوء العشرة، وما راح أرمي خيبتي على غيري اللي قدرت تدخلوا بشرع الله حلالها".

ثم أضافت: "علي فكرة اللي يتحسبون، هما نفسهم اللي تبلو علي وقالو عندي ابن ثان مخبياه، ونفسهم اللي دعوا علي ابني بالموت وهو في بطني، وقذفوا عرضي وشتمو أبي وهو ميت وشتموا امي".

وتابعت: "ونفسهم اللي قالو عن زواجي بالسر وعرفي واني خرابة بيوت، ويوم ما طعت أعلنت قالو ما تراعي المشاعر وكياده".

