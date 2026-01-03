15 صورة ترصد كواليس مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة بنين بأمم أفريقيا

إمام عاشور يتحدث عن مباراة منتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا

"بعد هدفه أمام السودان".. لاعب منتخب السنغال يسجل رقما تاريخيا في أمم أفريقيا

"موقف بن رمضان وديانج".. تشكيل مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا

"بعد الفوز على السودان".. موعد مباراة السنغال في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

واصل منتخب مصر تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت الموافق 3 يناير الجاري، استعدادا لمواجهة منتخب بنين في كأس أمم أفريقيا 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر تأهل إلى دور ال 16 من كأس أمم أفريقيا 2025، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

وخاض المنتخب الوطني، خلال النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 3 مباريات بدور المجموعات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراتين وحضر التعادل في لقاء وحيد.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر كان يشارك في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

أقرأ أيضًا:

"بعد الفوز على السودان".. موعد مباراة السنغال في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

"بعد هدفه أمام السودان".. لاعب منتخب السنغال يسجل رقما تاريخيا في أمم أفريقيا