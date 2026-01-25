مباريات الأمس
لحظة بلحظة.. الزمالك 0 ضد 0 المصري البورسعيدي.. عواد يتألق

كتب - يوسف محمد:

08:26 م 25/01/2026 تعديل في 10:15 م
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

وفي المقابل يدخل فريق المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي ومصطفى العش

خط الوسط: بونور موجيشا، عميد صوافطة وحسن علي

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، أسامة الزمراوي وصلاح محسن

أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تسديدة من شيكو بانزا لاعب الزمالك تمر بجوار المرمى

الدقيقة 11: محاولات مستمرة من لاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 15: تسديدة من لاعب المصري البورسعيدي يتصدى لها محمد عواد حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 21: حسام عبد المجيد كاد أن يسجل الهدف الأول للمصري البورسعيدي بالخطأ في مرماه، بعد كرة رأسيه أنقذها محمد عواد

الدقيقة 32: تسديدة من بيزيرا لاعب الزمالك يتصدى لها حارس مرمى المصري البورسعيدي

الدقيقة 39: تسديدة قوية من سيف الجزير تصطدم بالعارضة

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: تسديدة من لاعب المصري يتصدى لها محمد عواد حارس مرمى الزمالك

