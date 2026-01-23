قبل مباراة يانج أفريكانز.. ماذا قدم ياس توروب مع النادي الأهلي؟

إعلان توظيف للبحث عن خط وسط لدوري روشن.. ما القصة؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي يانج أفريكانز اليوم، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

أرقام توروب مع الأهلي

وتعد هذه هى المباراة رقم 17 للدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، منذ توليه القيادة الفنية للفريق، في أكتوبر من العام الماضي 2025.

وخلال 16 مباراة سابقة، خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة توروب، نجح النادي في تحقيق الفوز في 8 مباريات، تلقى الهزيمة في 5 لقاءات وحضر التعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو النادي الأهلي تحت قيادة توروب، 22 هدفا، فيما تلقت شباك الأحمر 16 هدفا.

وعلى الصعيد الأفريقي، قاد صاحب ال 55 عاما النادي الأهلي، في 4 مباريات بالمسابقة حتى الآن، تمكن خلالهم من الفوز في 3 لقاءات وحضر التعادل في لقاء وحيد.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري".

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين، فيما يأتي فريق يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

