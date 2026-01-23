مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

قبل مباراة يانج أفريكانز.. ماذا قدم ياس توروب مع النادي الأهلي؟

كتب - يوسف محمد:

03:37 ص 23/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب (4)
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب (1)
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب (5)
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب (2)
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب يحضر للمباراة أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 10 صورة
    ياس توروب (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي يانج أفريكانز اليوم، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

أرقام توروب مع الأهلي

وتعد هذه هى المباراة رقم 17 للدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، منذ توليه القيادة الفنية للفريق، في أكتوبر من العام الماضي 2025.

وخلال 16 مباراة سابقة، خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة توروب، نجح النادي في تحقيق الفوز في 8 مباريات، تلقى الهزيمة في 5 لقاءات وحضر التعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو النادي الأهلي تحت قيادة توروب، 22 هدفا، فيما تلقت شباك الأحمر 16 هدفا.

وعلى الصعيد الأفريقي، قاد صاحب ال 55 عاما النادي الأهلي، في 4 مباريات بالمسابقة حتى الآن، تمكن خلالهم من الفوز في 3 لقاءات وحضر التعادل في لقاء وحيد.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري".

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين، فيما يأتي فريق يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

أقرأ أيضًا:

"قبل مباراة يانج أفريكانز".. ياسر إبراهيم ينشر صورة جديدة مع أبنائه

رجل أعمال يقاضي حسام حسن وابنته بعد فسخ خطوبة نجله

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياس توروب النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
أخبار المحافظات

وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
أخبار مصر

توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم
أكثر من 245 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض الكتاب
أخبار مصر

أكثر من 245 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض الكتاب
طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
أخبار المحافظات

طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه
أخبار مصر

متحدث الاتصالات يكشف حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف بـ5 آلاف جنيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة