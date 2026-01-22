نجم ليفربول السابق يحصل على قميص محمد صلاح ويعلق: "أخي"

حصل جبريل سيسيه، لاعب منتخب فرنسا وناديي مارسيليا وليفربول السابقين، على قميص الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز الحالي، على هامش مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على مارسيليا، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ونشر جبريل سيسيه، صورته مع صلاح، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أخي".

ولعب جبريل سيسيه لصفوف ليفربول، خلال الفترة من 2004 حتى 2007، وسجل 79 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 5 آخرين.

