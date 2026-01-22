مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

نجم ليفربول السابق يحصل على قميص محمد صلاح ويعلق: "أخي"

كتب : هند عواد

03:50 م 22/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    جبريل سيسيه يحصل على قميص صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصل جبريل سيسيه، لاعب منتخب فرنسا وناديي مارسيليا وليفربول السابقين، على قميص الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز الحالي، على هامش مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على مارسيليا، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ونشر جبريل سيسيه، صورته مع صلاح، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أخي".

جبريل سيسيه يحصل على قميص صلاح

ولعب جبريل سيسيه لصفوف ليفربول، خلال الفترة من 2004 حتى 2007، وسجل 79 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 5 آخرين.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يتخطي دروجبا ويحقق إنجازا تاريخيًا بدوري الأبطال

"نهائي أو إعارة".. الزمالك يصدم سيف جعفر بهذا القرار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جبريل سيسيه محمد صلاح ليفربول ليفربول ومارسيليا قميص صلاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل
أخبار المحافظات

أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل
خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز
حوادث وقضايا

خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز
"عشيق ماما بياخد مصروفي".. ماذا قالت نجلة المتهمة بقتل والدتها في مصر الجديدة؟
حوادث وقضايا

"عشيق ماما بياخد مصروفي".. ماذا قالت نجلة المتهمة بقتل والدتها في مصر الجديدة؟
قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن
زووم

"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك