مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

موعد مباراة مانشستر سيتي و يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:18 ص 17/01/2026
يلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، اليوم السبت 17 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي و يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 2:30 عصرا، وتقام على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 32 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

بيب جوارديولا مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم

