"تكررت 2010".. صور نجوم منتخب مصر في أغادير تعيد للأذهان ذكرى أخر تتويج قاري للفراعنة

كتب - يوسف محمد:

03:00 ص 13/01/2026
    لاعبي منتخب مصر 2010 (1)
    لاعبي منتخب مصر على البحر
    لاعبي منتخب مصر على البحر
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
    لاعبو منتخب مصر
    لاعبو منتخب مصر يحملون قميص أحمد رفعت (1)

حرص عدد من نجوم منتخب مصر الأول، يوم الأحد الماضي على قضاء وقت الراحة الخاص بهم، على أحد شواطئ مدينة أغادير المغربية.

وظهر بعض نجوم منتخب مصر، وهم يقضون وقت الراحة الخاصة بهم على أحد شواطئ مدينة أغادير المغربية، عقب الفوز على كوت ديفوار يوم السبت الماضي في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وأعاد لقطة مشهد لاعبي المنتخب على أحد شواطئ مدينة أغادير المغربية، إلى الأذهان لقطة شبيهة لهذا المشهد، تعود إلى نسخة كأس أمم أفريقيا عام 2010 بأنجولا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة لاعبي المنتخب على أحد شواطئ المغرب، صورة لعدد من لاعبي المنتخب الوطني في عام 2010 خلال مشاركتهم في نسخة أمم أفريقيا بأنجولا، وهم يلتقطون صورة تذكارية معا على أحد الشواطئ الأنجولية.

وضمت الصورة التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، مجموعة نجوم المنتخب آنذاك، من بينهم، محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد حسن، ووائل جمعة وغيرهم من نجوم المنتخب الوطني.

وتأمل الجماهير المصرية، أن يعيد هذا المشهد ذكريات الفراعنة في أمم أفريقيا من ناحية البطولات، وليس من ناحية الصور التذكارية فقط، حيث كان آخر لقب للفراعنة في نسخة 2010.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة الفراعنة أمام أسود التيرانجا، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ابن بطوطة"، بمدينة طنجة المغربية.

