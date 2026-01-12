مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

1 2
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

1 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

"رفقة ميسي وزيدان".. 5 صور لظهور محمد صلاح في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا

كتب - يوسف محمد:

07:17 م 12/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا (3) (1)
  • عرض 5 صورة
    إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، عن الكرة الجديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي من المقرر أن تظهر خلال الجولتين السابعة والثامنة بالبطولة.

وشارك في الإعلان عن الكرة الجديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا مجموعة من نجوم كرة القدم، الذي كان من بينهم النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول.

كما ظهر في الإعلان أيضًا، مجموعة من النجوم الحاليين والسابقين في الكرة الأوروبية، من بينهم: "زين الدين زيدان، ليونيل ميسي، توني كروس، لامين يامال، جود بيلينجهام وعثمان ديمبلي".

ويذكر أن صلاح يتواجد حاليا رفقة منتخب مصر الأول في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر يستعد لملاقاة نظيره منتخب السنغال يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

أقرأ أيضًا:

"بعد توديع أمم أفريقيا".. الأهلي يعلن موعد انتظام أليو ديانج في تدريبات الفريق

"حضوره مطلوب بشدة".. السنغال تتكفل بسفر مشجع الليزر في مواجهة مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول الإنجليزي دوري أبطال أوروبا ليونيل ميسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بقرار جمهوري.. العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
أخبار مصر

بقرار جمهوري.. العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
أخبار البنوك

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
في الإسكندرية.. آخر أيام ترام الرمل "قبل التطوير" (قصة مصورة)
حكايات الناس

في الإسكندرية.. آخر أيام ترام الرمل "قبل التطوير" (قصة مصورة)
الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث
أخبار مصر

الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث
"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
مصراوى TV

"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)