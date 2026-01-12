أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، عن الكرة الجديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي من المقرر أن تظهر خلال الجولتين السابعة والثامنة بالبطولة.

وشارك في الإعلان عن الكرة الجديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا مجموعة من نجوم كرة القدم، الذي كان من بينهم النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول.

كما ظهر في الإعلان أيضًا، مجموعة من النجوم الحاليين والسابقين في الكرة الأوروبية، من بينهم: "زين الدين زيدان، ليونيل ميسي، توني كروس، لامين يامال، جود بيلينجهام وعثمان ديمبلي".

ويذكر أن صلاح يتواجد حاليا رفقة منتخب مصر الأول في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر يستعد لملاقاة نظيره منتخب السنغال يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

