موعد مباراة فرنسا و أيسلندا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب أيسلندا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

موعد مباراة فرنسا وأيسلندا

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:45 على ملعب "بارك دي برانس"

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وأيسلندا

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب منتخب فرنسا وأيسلندا

ويتصدر منتخب أيسلندا جدول ترتيب المجموعة قبل اللقاء برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا الوصيف، كما تضم المجموعة منتخبي أوكرانيا وأذربيجان.

