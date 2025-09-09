مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

موعد مباراة فرنسا و أيسلندا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

03:01 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

منتخب فرنسا

background

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب أيسلندا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

موعد مباراة فرنسا وأيسلندا

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:45 على ملعب "بارك دي برانس"

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وأيسلندا

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب منتخب فرنسا وأيسلندا

ويتصدر منتخب أيسلندا جدول ترتيب المجموعة قبل اللقاء برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا الوصيف، كما تضم المجموعة منتخبي أوكرانيا وأذربيجان.

اقرأ أيضًا:

مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

الكشف عن أسباب سفر زوجة الراحل إبراهيم شيكا خارج مصر (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

