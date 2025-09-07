مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

0 0
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

0 0
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

0 0
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

"تخطى فان بيرسي".. ممفيس ديباي يسجل رقما تاريخيا مع منتخب هولندا

08:49 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    الهولندي ممفيس ديباي يحتفل باحد اهدافه في لوكسمبورغ في 13 ت2/نوفمبر 2016
    منتخب هولندا
    منتخب هولندا
    منتخب هولندا
    روبين فان بيرسي
    احتفال فان بيرسي
    احتفال فان بيرسي
    فان بيرسي احتفال
    فان بيرسي
كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الهولندي ممفيس ديباي، تألقه رفقة منتخب بلاده، بعدما سجل هدفا في مباراة منتخب بلاده أمام ليتوانيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب هولندا نظيره ليتوانيا حاليا، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ونجح ديباي في تسجيل هدف منتخب بلاده الثاني في مرمى ليتوانيا، ليرفع عدد أهدافه مع منتخب الطواحين إلى الهدف رقم 51، في 104 مباراة خاضها مع المنتخب الهولندي.

وتمكن صاحب الـ31 عاما، من احتلال صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب الهولندي، بعدما فض الشراكة مع مواطنه روبن فان بيرسي مهاجم الطواحين السابق صاحب الـ 50 هدفا.

