"تخطى فان بيرسي".. ممفيس ديباي يسجل رقما تاريخيا مع منتخب هولندا

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الهولندي ممفيس ديباي، تألقه رفقة منتخب بلاده، بعدما سجل هدفا في مباراة منتخب بلاده أمام ليتوانيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب هولندا نظيره ليتوانيا حاليا، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ونجح ديباي في تسجيل هدف منتخب بلاده الثاني في مرمى ليتوانيا، ليرفع عدد أهدافه مع منتخب الطواحين إلى الهدف رقم 51، في 104 مباراة خاضها مع المنتخب الهولندي.

وتمكن صاحب الـ31 عاما، من احتلال صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب الهولندي، بعدما فض الشراكة مع مواطنه روبن فان بيرسي مهاجم الطواحين السابق صاحب الـ 50 هدفا.

