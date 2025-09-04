ستغادر بطلا.. محمد صلاح يودع هارفي إليوت برسالة مؤثرة

كتبت-هند عواد:

ودع المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، زميله في الفريق هارفي إليوت برسالة مؤثرة، بعد انتقاله إلى أستون فيلا، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر محمد صلاح صورا له مع هارفي إليوت، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "سيُذكرك الجميع بولائك وتفانيك كلما استدعيت. ستغادر بطلاً، ولا شك لديّ في أنك ستُحقق إنجازات عظيمة في ناديك الجديد. إنهم محظوظون بوجودك".

جدير بالذكر أن هارفي إليوت، انضم إلى ليفربول في صيف عام 2019، ضمن فريق تحت 23 عاما، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، الذي شارك معه في 149 مباراة، وسجل خلالها 15 هدفا.

