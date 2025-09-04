مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

0 0
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

0 4
16:30

الأهلي

ستغادر بطلا.. محمد صلاح يودع هارفي إليوت برسالة مؤثرة

03:55 م الخميس 04 سبتمبر 2025
    محمد صلاح يودع هارفي إليوت
    محمد صلاح يودع هارفي إليوت
كتبت-هند عواد:

ودع المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، زميله في الفريق هارفي إليوت برسالة مؤثرة، بعد انتقاله إلى أستون فيلا، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر محمد صلاح صورا له مع هارفي إليوت، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "سيُذكرك الجميع بولائك وتفانيك كلما استدعيت. ستغادر بطلاً، ولا شك لديّ في أنك ستُحقق إنجازات عظيمة في ناديك الجديد. إنهم محظوظون بوجودك".

جدير بالذكر أن هارفي إليوت، انضم إلى ليفربول في صيف عام 2019، ضمن فريق تحت 23 عاما، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، الذي شارك معه في 149 مباراة، وسجل خلالها 15 هدفا.

محمد صلاح لاعب ليفربول هارفي إليوت
