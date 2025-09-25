استشهاد لاعب كرة القدم الفلسطيني محمد السطري... ما القصة؟

كتب – محمد عبد السلام:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد لاعب كرة القدم الفلسطيني محمد السطري، البالغ من العمر 36 عامًا، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظاره الحصول على مساعدات إنسانية في منطقة "الشاكوش" شمال غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم"، يعد السطري من أبرز لاعبي كرة القدم في غزة، حيث مثل عددًا من الأندية المحلية خلال مسيرته، منها: القادسية الرفحي، شباب رفح، خدمات رفح، الصداقة، خدمات خانيونس، أهلي النصيرات، ونادي التفاح، كما وقّع على عقود احترافية مع أندية في الضفة الغربية، غير أن سلطات الاحتلال منعت انتقاله لأسباب "أمنية".

السطري... شهيد جديد في سجل الرياضيين الفلسطينيين

بفقدان السطري، يرتفع عدد الشهداء من الوسط الرياضي الفلسطيني إلى أكثر من 850 شهيدًا، وفقًا لبيانات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واللجنة الأولمبية الفلسطينية، ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي تسبب أيضًا في تدمير مئات المنشآت والمرافق الرياضية بشكل كامل، فيما تحول بعضها إلى مواقع عسكرية ومراكز اعتقال.

دعوات متزايدة لعزل إسرائيل رياضيًا

مع تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، تعالت الأصوات الدولية المطالبة بإيقاف مشاركة إسرائيل في المسابقات الرياضية الإقليمية والدولية، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.

وفي موقف لافت، هددت إسبانيا بعدم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا، في حال تم السماح لإسرائيل بالمشاركة، بالرغم من الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين.

كما أصدرت رابطة المدربين الإيطاليين بيانًا دعت فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) إلى تجميد عضوية إسرائيل، ومنع أنديتها ومنتخباتها من خوض أي منافسات رسمية، مؤكدين أن الرياضة يجب ألا تكون لاصلة عن الجرائم ضد الإنسانية.

ماذا فعل الكيان الصهيوني في رياضة غزة؟

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، قتل أكثر من 355 لاعب كرة قدم فلسطيني، بحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إضافة إلى تدمير الغالبية العظمى من البنية التحتية الرياضية، بما في ذلك الملاعب، الصالات الرياضية، والمقرات الرسمية.

وفي الأيام الأخيرة، صدرت بيانات منفصلة من خبراء بالأمم المتحدة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، طالبوا فيها بتعليق مشاركة إسرائيل في المحافل الرياضية الدولية، إلى حين وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.