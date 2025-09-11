الوكرة يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي مع منتخب مصر

كتب - نهى خورشيد

أوضح نادي الوكرة القطري طبيعة إصابة لاعبه الدولي المصري حمدي فتحي خلال مشاركته مع الفراعنة أمام إثيوبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأكد مصدر داخل النادي، في تصريحات تلفزيونية أن حمدي فتحي يعاني من إصابة في القدم، مشيراً إلى أن حالته ليست مقلقة "مش قوية".

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني فضّل إراحة اللاعب وعدم الدفع به في مواجهة الأهلي المقبلة بالدوري، على أن يعود للتدريبات الجماعية بعدها مباشرة، تمهيدًا لتجهيزه للمباراة المرتقبة أمام السد يوم 20 سبتمبر الجاري.

