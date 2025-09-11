مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

إعلان

الوكرة يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي مع منتخب مصر

11:23 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 4 صورة
    حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري
  • عرض 4 صورة
    حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أوضح نادي الوكرة القطري طبيعة إصابة لاعبه الدولي المصري حمدي فتحي خلال مشاركته مع الفراعنة أمام إثيوبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأكد مصدر داخل النادي، في تصريحات تلفزيونية أن حمدي فتحي يعاني من إصابة في القدم، مشيراً إلى أن حالته ليست مقلقة "مش قوية".

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني فضّل إراحة اللاعب وعدم الدفع به في مواجهة الأهلي المقبلة بالدوري، على أن يعود للتدريبات الجماعية بعدها مباشرة، تمهيدًا لتجهيزه للمباراة المرتقبة أمام السد يوم 20 سبتمبر الجاري.

.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمدي فتحي الوكرة القطري إصابة حمدي فتحي منتخب مصر كأس العالم 2026 التصفيات الإفريقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة