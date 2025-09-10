مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن الديربي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مانشستر سيتي، غياب مهاجمه المصري عمر مرموش، عن ديربي مانشستر، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر.

وتعرض عمر مرموش للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة مصر أمام بوركينا فاسو، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بالتعادل السلبي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

وقال مانشستر سيتي، إن الفحوصات الأولية التي أُجريت لمرموش في مصر، أثبتت أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في ديربي مانشستر يوم الأحد، وسيعود الآن إلى مانشستر لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية وبدء برنامج التأهيل.

