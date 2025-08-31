مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

2 1
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

صلاح ضد جيوكيريس.. تشكيل مباراة ليفربول وأرسنال بالدوري الإنجليزي

05:36 م الأحد 31 أغسطس 2025

ليفربول وأرسنال (1)

يلاقي ليفربول نظيره أرسنال اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول قيادة محمد صلاح لخط هجوم الريدز، بينما جيوكيريس ومارتينيلي أساسيا في تشكيل الجانرز.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - فان دايك - إبراهيما كوناتي - كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبرخ - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح - إيكيتيكي - كودي جاكبو.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

خط الوسط: زوبيمندي، ميرينو، ديكلان رايس.

خط الهجوم:مارتينيلي، مادويكي، جيوكيريس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف نساء بتوقيت مصر.

