قص المهاجم المصري بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد شريط أهدافه بالموسم الجاري من الدوري المحلي 2025/26 بزيارة مرمى أوكسير.

مصطفى محمد سجل هدف اللقاء الأول بعد مرور 8 دقائق بعدما وصلته كرة على حدود منطقة جزاء أوكسير أسكنها الشباك.

ويلتقي نانت نظيره أوكسير مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وخاض مصطفى محمد مباراتين بقميص نانت في الموسم الجاري من الدوري ولكنه لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

