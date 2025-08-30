مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

جميع المباريات

مصطفى محمد يسجل هدفه الأول مع نانت بالموسم الجديد للدوري الفرنسي (صور)

09:23 م السبت 30 أغسطس 2025
قص المهاجم المصري بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد شريط أهدافه بالموسم الجاري من الدوري المحلي 2025/26 بزيارة مرمى أوكسير.

مصطفى محمد سجل هدف اللقاء الأول بعد مرور 8 دقائق بعدما وصلته كرة على حدود منطقة جزاء أوكسير أسكنها الشباك.

ويلتقي نانت نظيره أوكسير مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وخاض مصطفى محمد مباراتين بقميص نانت في الموسم الجاري من الدوري ولكنه لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

نانت ضد أوكسير نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد هدف مصطفى محمد
