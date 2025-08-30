بالصور.. حكم يطرد معلق الاستاد في مشهد مثير للجدل

كتبت-هند عواد:

شهدت إحدى مباريات التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي، لقطة غريبة وغير مسبوقة، بعدما قام حكم اللقاء بطرد معلق الاستاد.

وتحولت الدقائق العشر الأخيرة من مباراة نادي باشاك شهير التركي ويونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني، في تصفيات دوري المؤتمرات، إلى حالة فوضى.

ودخل فريق كرايوفا إلى المباراة التي أقيمت مساء الخميس، متقدما بنتيجة 2-1 وضمن مكانه في دوري المؤتمرات بفوزه بنتيجة 3-1 في تلك الليلة، وتقدم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

ولكن بعد تسجيلهم الهدف الثالث في المباراة، وإبعاد أنفسهم بعد ذلك عن مرمى باشاك شهير، تحولت الاحتفالات سريعا إلى مرارة عندما اندلع الجنون على خط التماس.

واندلعت مشاجرة بين لاعبي الفريقين والجهاز الفني، ليقوم الحكم بتوزيع البطاقات الحمراء على الجهاز الفني للفريقين.

ولكن اللحظة الأكثر إثارة للدهشة جاءت عندما أظهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للمعلق في ملعب كرايوفا، الذي كان لا يزال يحاول الإعلان عن الهدف الثالث في الميكروفون، وقام مساعد الحكم بإخراج المعلق من الملعب.