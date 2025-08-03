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ماديسون يتعرض لإصابة مروعة.. ومدرب توتنهام يعلق: "تبدو سيئة" (صور)

06:20 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ماديسون ضد نيوكاسل يونايتد
  • عرض 6 صورة
    صدمة سون من إصابة ماديسون
  • عرض 6 صورة
    نقل ماديسون خارج الملعب على نقالة (1)
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    نقل ماديسون خارج الملعب على نقالة (2)
  • عرض 6 صورة
    ماديسون يتألم على أرض الملعب
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كتب - محمد القرش:

تعرض صانع ألعاب توتنهام جيمس ماديسون لإصابة مروعة، حيث اضطر للخروج على نقالة قبل أسبوعين فقط من بداية الموسم الجديد 2025/26.

وكان ماديسون شارك بديلا في اللحظات الأخيرة خلال مباراة توتنهام الودية أمام نيوكاسل يونايتد في كوريا الجنوبية والتي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يخرج سريعا بسبب الإصابة.

وقال المدرب توماس فرانك إن الإصابة تبدو "سيئة" ووصف النكسة التي تعرض لها اللاعب الإنجليزي بعد وقت قصير من عودته من الإصابة بأنها "وحشية".

ويعتقد مدرب توتنهام أن الإصابة في الركبة هي نفسها التي أصيب بها ماديسون في مايو الماضي، حيث أدت هذه الإصابة إلى غيابه عن المباراة النهائية للدوري الأوروبي.

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إصابة ماديسون ماديسون توتنهام نيوكاسل
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