هاتريك جواو فيليكس يقود النصر للفوز بخماسية على التعاون بالدوري السعودي

09:02 م الجمعة 29 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد النجم البرتغالي جواو فيليكس فريقه النصر للفوز بخماسية نظيفة على مستضيفه التعاون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

فيليكس الوافد على صفوف النصر بالانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من تشيلسي الإنجليزي سجل ثلاثية في ظهوره الأول مع الفريق بالدوري بالدقائق 7، 67، 87 فيما سجل الوافد من بايرن ميونخ كينجسلي كومان هدفًا بالدقيقة 55 بينما سجل رونالدو هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وتصدر بهذه النتيجة الكبيرة فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط.

يذكر أن نادي النصر قد استهل موسمه الجاري 2025/26 بخسارة لقب كأس السوبر السعودي على يد نظيره الأهلي.

نادي النصر نادي التعاون كريستيانو رونالدو التعاون ضد النصر الدوري السعودي
