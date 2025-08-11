فريق مصري في طريقه.. الاتحاد الليبي يتأهل للكونفدرالية بمشاركة كهربا

فاز الاتحاد الليبي على نظيره الأهلي بثلاثية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري السداسي.

وتأهل فريق الاتحاد الليبي الذي يلعب في صفوفه المصري محمود عبد المنعم كهربا، إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع فريق المصري البورسعيدي في طريق الاتحاد ببطولة الكونفدرالية، حيث يواجه ولايتا ديتشا الإثيوبي في الدور التمهيدي الأول.

وعلى الجانب الآخر، يلاقي المصري الفائز من الاتحاد الليبي وولايتا ديتشا الإثيوبي في دور الـ32.

