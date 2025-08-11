مباريات الأمس
فريق مصري في طريقه.. الاتحاد الليبي يتأهل للكونفدرالية بمشاركة كهربا

10:18 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

محمود عبدالمنعم كهربا

فاز الاتحاد الليبي على نظيره الأهلي بثلاثية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري السداسي.

وتأهل فريق الاتحاد الليبي الذي يلعب في صفوفه المصري محمود عبد المنعم كهربا، إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع فريق المصري البورسعيدي في طريق الاتحاد ببطولة الكونفدرالية، حيث يواجه ولايتا ديتشا الإثيوبي في الدور التمهيدي الأول.

وعلى الجانب الآخر، يلاقي المصري الفائز من الاتحاد الليبي وولايتا ديتشا الإثيوبي في دور الـ32.

