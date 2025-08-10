"حدث لأول مرة".. وفاة ملاكمين يابانيين في نفس البطولة.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في حادثة مأساوية وغير مسبوقة في تاريخ الملاكمة اليابانية، لقى ملاكمان يابانيان مصرعهما بعد أيام من مشاركتهما في نزالين منفصلين ضمن نفس الحدث الرياضي الذي أقيم في العاصمة طوكيو، نتيجة تعرضهما لإصابات خطيرة في الدماغ.

وأعلن المنظمون أن الملاكمين شيجيتوشي كوتاري وهيروماسا أوراكاوا، وكلاهما يبلغ من العمر 28 عامًا، شاركا في نزالات مختلفة أُقيمت في قاعة كوراكوان بتاريخ 2 أغسطس الجاري.

وتعرض الثنائي الياباني خلال البطولة الثنائي لإصابات خطيرة في الدماغ ليتم نقلهما إلى المستشفى، حيث خضع كل منهما لعمليات جراحية طارئة في الدماغ.

وذكرت المصادر أن كوتاري، الذي انتهى نزاله بالتعادل بعد 12 جولة، فقد وعيه لاحقًا وتوفي في مساء يوم 8 أغسطس، فيما توفي أوراكاوا بعد إيقاف نزاله في الجولة الثامنة نتيجة تدهور حالته الصحية داخل الحلبة.

وقد نعت المنظمة العالمية للملاكمة (WBO) الملاكمين وقدمت تعازيها الحارة إلى أسرتيهما ومجتمع الملاكمة في اليابان، في حين وصف اتحاد الملاكمة الياباني الحادثة بأنها "غير مسبوقة في تاريخ البلاد"، حيث يخضع ملاكمان لعمليات في الجمجمة نتيجة إصابات من حدث رياضي واحد.