"فيفا" يدرس تعديل نظام كأس العالم للأندية في نسخة 2029.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم اعتبار النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في الولايات المتحدة، تجربة ناجحة، يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدخال تعديلات جديدة على نظام البطولة في النسخة القادمة.

وشهدت البطولة، التي أقيمت بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى، غياب أسماء لامعة في عالم كرة القدم، على رأسها برشلونة، إلى جانب فرق مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وميلان ونابولي، الأمر الذي أثار حالة من الجدل حول نظام التأهل الحالي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن فيفا يدرس تعديل آلية التصنيف للمشاركة في مونديال الأندية، مع احتمالية إدخال أدوار تأهيلية "ملحق".

ويهدف هذا التعديل منح الفرصة لفرق كبرى فشلت في التأهل عبر النظام القائم، كما حدث مع برشلونة، الذي استبعد لصالح أندية أقل شهرة مثل سالزبورج النمساوي.

التعديلات المرتقبة تأتي في إطار مواجهة تفادي العديد من السلبيات التي شهدتها النسخة الأخيرة التي أقيمت في أمريكا أبرزها الحضور الجماهيري الضعيف وغياب الأندية الكبيرة.