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بعد مشهد إبنته.. لماذا بكي مساعد إنريكي في احتفالات باريس بدوري أبطال أوروبا؟

06:40 م الأحد 01 يونيو 2025
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    بكاء رافائيل بول مساعد لويس إنريكي (2)
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    إنريكي يحتفل بالفوز بدوري أبطال أوروبا
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    بكاء رافائيل بول مساعد لويس إنريكي (4)
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    بكاء رافائيل بول مساعد لويس إنريكي (3)
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كتب - نهى خورشيد

وسط احتفالات باريس سان جيرمان بتحقيق لقبه التاريخي الأول في دوري أبطال أوروبا، حضرت لحظات مؤثرة اختلط فيها الفرح بالحزن، والإنجاز بالفقد، داخل الجهاز الفني للنادي الباريسي.

فكما لفت مشهد استعاد المدير الفني الإسباني لويس إنريكي ذكرى ابنته الراحلة "زانا"، التي توفيت عن عمر تسع سنوات بعد معاناة مع مرض السرطان، عاش مساعده المخلص رافائيل بول لحظة إنسانية لا تقل ألمًا، إذ لم يستطع حبس دموعه هو الآخر، متأثرًا بوفاة زوجته قبل ستة أشهر فقط، بعد صراع طويل مع المرض.

فقبل ستة أشهر فقط، ودّع بول زوجته راكيل بعد صراع طويل مع المرض، وجلس على دكة البدلاء والدموع تغالب ملامحه في مشهد آخر تأثر به العديد من محبي النادي الباريسي.

ويعتبر بول صاحب ال38 عامًا، هو رفيق مشوار إنريكي منذ أيام برشلونة، وحقق الثنائي معاً أمس السبت لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر ميلان بخماسية نظيفة.

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دوري أبطال أوروبا لويس إنريكي باريس سان جيرمان بكاء مساعد إنريكي إبنة إنريكي
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