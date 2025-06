كتب - نهى خورشيد

وسط احتفالات باريس سان جيرمان بتحقيق لقبه التاريخي الأول في دوري أبطال أوروبا، حضرت لحظات مؤثرة اختلط فيها الفرح بالحزن، والإنجاز بالفقد، داخل الجهاز الفني للنادي الباريسي.

فكما لفت مشهد استعاد المدير الفني الإسباني لويس إنريكي ذكرى ابنته الراحلة "زانا"، التي توفيت عن عمر تسع سنوات بعد معاناة مع مرض السرطان، عاش مساعده المخلص رافائيل بول لحظة إنسانية لا تقل ألمًا، إذ لم يستطع حبس دموعه هو الآخر، متأثرًا بوفاة زوجته قبل ستة أشهر فقط، بعد صراع طويل مع المرض.

فقبل ستة أشهر فقط، ودّع بول زوجته راكيل بعد صراع طويل مع المرض، وجلس على دكة البدلاء والدموع تغالب ملامحه في مشهد آخر تأثر به العديد من محبي النادي الباريسي.

ويعتبر بول صاحب ال38 عامًا، هو رفيق مشوار إنريكي منذ أيام برشلونة، وحقق الثنائي معاً أمس السبت لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر ميلان بخماسية نظيفة.

Six months ago, PSG assistant Rafel Pol lost his wife Raquel to a long-term illness.

Tonight he was overcome with emotion after helping PSG make history 🙏❤️ pic.twitter.com/BZZZ8LcaYm

— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 31, 2025