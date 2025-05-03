كتب - يوسف محمد:

توج فريق أهلي جدة السعودي اليوم، بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على حساب فريق كاواساكي فرونتال، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتوج فيها فريق أهلي جدة السعودي بدوري أبطال آسيا، بعدما وصل إلى نهائي البطولة في نسختين من قبل عامي "1985، 2012" ولكنه لم يتمكن من حصد اللقب.

ويضم فريق أهلي جدة السعودي في صفوفه، النجم الجزائري رياض محرز الذي يواصل جلب الألقاب الغائبة رفقة التي يشارك بها وبلعب لها.

وسبق لمحرز التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للمرة الأولى في تاريخ العملاق الإنجليزي موسم 2022-2023.

كما نجح محرز في قيادة فريق ليستر سيتي في موسم 2015-2016، لحصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، بالإضافة إلى إعادة منتخب الجزائر لمنصات التتويج بعد غياب استمر لمدة 29 عاما، حينما حصدوا لقب أمم أفريقيا عام 2019، عقب الفوز على السنغال في النهائي.

والجدير بالذكر أن محرز انتقل إلى فريق أهلي جدة السعودي في يوليو 2023، قادما من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

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