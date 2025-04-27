قبل محمد عبد المنعم.. لاعبون عادوا بقوة من تمزق الرباط الصليبي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي نيس الفرنسي، في بيان رسمي، إصابة مدافعه المصري محمد عبد المنعم بتمزق في الرباط الصليبي، وجاءت الإصابة خلال مشاركته في لقاء باريس سان جيرمان، والتي انتهت بفوز نيس بنتيجة 3-1.

وفي الدقيقة 63 من اللقاء الذي أقيم على ملعب "بارك دي برانس"، سقط عبد المنعم على أرضية الملعب متأثراً بإصابة قوية، وخرج من المباراة وهو يبكي، وسط مخاوف من غيابه لفترة طويلة.

وتعد إصابة تمزق الرباط الصليبي، من أخطر الإصابات الرياضية، وتؤدي هذه الإصابة إلى فقدان الاستقرار في الركبة وتورم شديد، مع صعوبة في تحمل الوزن على الساق المصابة.

نجوم عادوا من نفس الإصابة... وألهموا الملايين

رغم صعوبة إصابة الرباط الصليبي، إلا أن تاريخ كرة القدم يشهد على عودة العديد من النجوم بقوة إلى الملاعب بعد التعافي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

تشافي هيرنانديز

أُصيب أسطورة برشلونة في الرباط الصليبي عام 2005 وهو في سن الـ25، لكنه عاد سريعاً للملاعب وشارك في مونديال 2006.

Xavi Hernández: "Luis Aragonés es la persona más influyente de toda mi carrera, más incluso que Pep" #SinPalabras pic.twitter.com/vpqPYteKdo — Miguel Ángel Peris (@MiguelPeris) September 17, 2014

وكان دعم المدرب لويس أراجونيس حاسماً في مسيرته، ليعود ويتألق مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، ويرشح لاحقاً لجائزة الكرة الذهبية.

ميكيل أويارزابال

تعرض مهاجم ريال سوسيداد لنفس الإصابة في مارس 2022، لكنه عاد بقوة هذا الموسم، واستعاد مستواه بالكامل.

🏥 @Mikel10oyar has suffered a knee injury while training this morning. Following the tests carried out on our player, he has been diagnosed with a rupture of the anterior cruciate ligament. He will be surgically operated on in the next few weeks. #BetiEgongoGaraZurekin10 pic.twitter.com/ZflGxspVLf — Real Sociedad 🇺🇸 🇬🇧 (@RealSociedadEN) March 17, 2022

دييجو كوستا

عانى الدولي الإسباني من تمزق الرباط الصليبي في نهاية عام 2017 بعد انضمامه لأتلتيكو مدريد، لكنه تمكن من العودة، وقاد الفريق للفوز بالدوري الإسباني وتألق في دوري أبطال أوروبا.

سيرخيو كاناليس

يُعد من أكثر اللاعبين معاناة مع إصابات الرباط الصليبي، حيث تعرض لها ثلاث مرات خلال مسيرته.

Muy orgulloso de este equipo 💙! Seguimos @Rayados pic.twitter.com/43mRFMZidf — Sergio Canales (@SergioCanales) August 9, 2023

ومع ذلك، واصل اللعب على أعلى مستوى، ونجح في تمثيل منتخب إسبانيا والانضمام إلى ريال بيتيس ثم مونتيري المكسيكي.

اقرأ أيضًا:

غيبوبة وكسر في الجمجمة.. حكاية خوذة حارس مرمى تشيلسي السابق

موقف صلاح ومرموش.. ترتيب سباق الحذاء الذهبي 2025 يشتعل