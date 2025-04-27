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قبل محمد عبد المنعم.. لاعبون عادوا بقوة من تمزق الرباط الصليبي

09:00 ص الأحد 27 أبريل 2025
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    محمد عبد المنعم لاعب نيس1_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي نيس الفرنسي، في بيان رسمي، إصابة مدافعه المصري محمد عبد المنعم بتمزق في الرباط الصليبي، وجاءت الإصابة خلال مشاركته في لقاء باريس سان جيرمان، والتي انتهت بفوز نيس بنتيجة 3-1.

وفي الدقيقة 63 من اللقاء الذي أقيم على ملعب "بارك دي برانس"، سقط عبد المنعم على أرضية الملعب متأثراً بإصابة قوية، وخرج من المباراة وهو يبكي، وسط مخاوف من غيابه لفترة طويلة.

وتعد إصابة تمزق الرباط الصليبي، من أخطر الإصابات الرياضية، وتؤدي هذه الإصابة إلى فقدان الاستقرار في الركبة وتورم شديد، مع صعوبة في تحمل الوزن على الساق المصابة.

نجوم عادوا من نفس الإصابة... وألهموا الملايين

رغم صعوبة إصابة الرباط الصليبي، إلا أن تاريخ كرة القدم يشهد على عودة العديد من النجوم بقوة إلى الملاعب بعد التعافي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

تشافي هيرنانديز

أُصيب أسطورة برشلونة في الرباط الصليبي عام 2005 وهو في سن الـ25، لكنه عاد سريعاً للملاعب وشارك في مونديال 2006.

وكان دعم المدرب لويس أراجونيس حاسماً في مسيرته، ليعود ويتألق مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، ويرشح لاحقاً لجائزة الكرة الذهبية.

ميكيل أويارزابال

تعرض مهاجم ريال سوسيداد لنفس الإصابة في مارس 2022، لكنه عاد بقوة هذا الموسم، واستعاد مستواه بالكامل.

دييجو كوستا

عانى الدولي الإسباني من تمزق الرباط الصليبي في نهاية عام 2017 بعد انضمامه لأتلتيكو مدريد، لكنه تمكن من العودة، وقاد الفريق للفوز بالدوري الإسباني وتألق في دوري أبطال أوروبا.

سيرخيو كاناليس

يُعد من أكثر اللاعبين معاناة مع إصابات الرباط الصليبي، حيث تعرض لها ثلاث مرات خلال مسيرته.

ومع ذلك، واصل اللعب على أعلى مستوى، ونجح في تمثيل منتخب إسبانيا والانضمام إلى ريال بيتيس ثم مونتيري المكسيكي.

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لاعبون عادوا بقوة من تمزق الرباط الصليبي محمد عبد المنعم تشافي هيرنانديز ميكيل أويارزابال
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