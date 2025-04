قبل محمد عبد المنعم.. لاعبون عادوا بقوة من تمزق الرباط الصليبي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي نيس الفرنسي، في بيان رسمي، إصابة مدافعه المصري محمد عبد المنعم بتمزق في الرباط الصليبي، وجاءت الإصابة خلال مشاركته في لقاء باريس سان جيرمان، والتي انتهت بفوز نيس بنتيجة 3-1.

وفي الدقيقة 63 من اللقاء الذي أقيم على ملعب "بارك دي برانس"، سقط عبد المنعم على أرضية الملعب متأثراً بإصابة قوية، وخرج من المباراة وهو يبكي، وسط مخاوف من غيابه لفترة طويلة.

وتعد إصابة تمزق الرباط الصليبي، من أخطر الإصابات الرياضية، وتؤدي هذه الإصابة إلى فقدان الاستقرار في الركبة وتورم شديد، مع صعوبة في تحمل الوزن على الساق المصابة.

رغم صعوبة إصابة الرباط الصليبي، إلا أن تاريخ كرة القدم يشهد على عودة العديد من النجوم بقوة إلى الملاعب بعد التعافي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

أُصيب أسطورة برشلونة في الرباط الصليبي عام 2005 وهو في سن الـ25، لكنه عاد سريعاً للملاعب وشارك في مونديال 2006.

وكان دعم المدرب لويس أراجونيس حاسماً في مسيرته، ليعود ويتألق مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، ويرشح لاحقاً لجائزة الكرة الذهبية.

تعرض مهاجم ريال سوسيداد لنفس الإصابة في مارس 2022، لكنه عاد بقوة هذا الموسم، واستعاد مستواه بالكامل.

🏥 @Mikel10oyar has suffered a knee injury while training this morning. Following the tests carried out on our player, he has been diagnosed with a rupture of the anterior cruciate ligament. He will be surgically operated on in the next few weeks. #BetiEgongoGaraZurekin10 pic.twitter.com/ZflGxspVLf