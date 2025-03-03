"قضاء يوم مع الأسرة أولا".. صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر في هذا الموعد

كتب - مراسل مصراوي:

يستعد منتخب مصر لإقامة معسكر تدريبي قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون، ضمن مواجهات الجولتين 5 و6 من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشف مصدر موعد انضمام لاعب ليفربول، محمد صلاح، لمعسكر الفراعنة استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح المصدر أن صلاح سيتوجه إلى القاهرة عقب خوض المباراة النهائية لكأس كاراباو ضد نيوكاسل يونايتد.

وقال المصدر إن نجم ليفربول قرر قضاء يوم مع أسرته أولا قبل الانضمام للمعسكر في اليوم التالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد يوم الأحد الموافق 16 مارس، في نهائي كأس كاراباو.

ويلاقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا يوم الجمعة الموافق 21 مارس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.