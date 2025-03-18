بينهم ثلاثي مصري.. أكثر اللاعبين العرب تتويجا بالبطولات الأوروبية

كتب - محمد القرش:

شهدت الـ 10 سنوات الأخيرة، احتراف العديد من اللاعبين العرب في أكبر الأندية الأوروبية والفوز معهم بكبرى بطولات العالم.

ويتصدر لاعب مانشستر سيتي السابق، رياض محرز، قائمة أكثر اللاعبين العرب تتويجا بالبطولات الأوروبية عبر التاريخ.

أكثر اللاعبين العرب تتويجا بالبطولات الأوروبية

1. رياض محرز - 14 بطولة

2. أشرف حكيمي - 13 بطولة

3. إبراهيم دياز - 12 بطولة

4. محمد صلاح - 11 بطولة

5. حكيم زياش - 8 بطولات

6. رابح ماجر - 8 بطولات

7. محمد النني - 7 بطولات

8. محمد زيدان - 5 بطولات

9. نور الدين نايبت - 5 بطولات

10. حاتم الطرابلسي - 5 بطولات

يُذكر أن محمد صلاح اقترب من تحقيق البطولة الأوروبية رقم 12، حيث يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، قبل 9 جولات من النهاية.