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روما يودع الدوري الأوروبي بعد الهزيمة من أتلتيك بلباو الإسباني

11:04 م الخميس 13 مارس 2025

خلال مباراة روما و اتلتيك بلباو

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كتب - محمد عبد السلام:

تمكن فريق أتلتيك بلباو الإسباني من تحقيق الفوز على حساب نظيره روما، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الخميس 13 مارس الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وسجل ثلاثية أتلتيك بلباو في اللقاء، كلا من نيكولاس ويليامز في الدقيقة (3+45)، الدقيقة 82، ويوري بيرشيش في الدقيقة 68.

وأحرز هدف روما الوحيد في اللقاء، اللاعب لياندرو باريديس من نقطة الجزاء في الدقيقة (3+90) من زمن المباراة.

وأكمل فريق روما اللقاء ب 10 لاعبين فقط، منذ الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، بعد أن أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب روما، ماتس هوملز.

وكان فريق روما، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، على ملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب تورينو الأولمبي في إيطاليا، ليتمكن الفريق أتليتك بلباو من الصعود بعد الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل 3 بمجموع المباراتين.

خلال مباراة روما وأتلتيك بلباو

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