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التعادل يحسم ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

09:47 م السبت 08 فبراير 2025
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    إحماءات فريق أتلتيكو (1)
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    ريال مدريد ضد أتلتيكو
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    فريق أتلتيكو في مواجهة ريال مدريد
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    ألفاريز يحتفل بهدفه في مرمى ريال مدريد
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متابعة - محمد القرش:

حسم التعادل الإيجابي 1-1 "ديربي مدريد" بين الريال وأتلتيكو على ملعب سانتياجو برنابيو.

وافتتح جوليان ألفاريز أهداف المباراة من علامة الجزاء بالدقيقة 35، وعادل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة للريال بالدقيقة 50.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، راؤول أسينسيو، فيران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، كيليان مبابي.

تشكيل أتلتيكو لمواجهة ريال مدريد

حارس المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورنتي - خوسيه ماريا خيمينيز - كليمينت لانجليه - خافي جالان.

خط الوسط: رودريجو دي بول - بابلو باريوس - صامويل لينو - جوليانو سيميوني.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.

ملخص مباراة الريال وأتلتيكو

بداية المباراة

خطأ ضد بيلينجهام لصالح ماركوس يورينتي في الدقيقة 3

خطأ ضد سيميوني لصالح داني سيبايوس في الدقيقة 4

سدد صامويل لينو كرة قوية بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 14

تسديدة لرودريجو بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 18

بطاقة صفراء للاعب داني سيبايوس بسبب ارتكابه خطأ في الدقيقة 25

خطأ ضد كيليان مبابي لصالح دي بول في الدقيقة 26

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد

ألفاريز يسجل هدف تقدم أتلتيكو مدريد من علامة الجزاء في الدقيقة 35

انتهاء الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف نظيف

بداية الشوط الثاني

كيليان مبابي يسجل هدف تعادل ريال مدريد في الدقيقة 50

تصدى الحارس أوبلاك لتسديدة لوكاس فاسكيز بالقدم اليسرى في الدقيقة 52

تسديدة من بيلينجهام بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كوكي في الدقيقة 66

تسديدة قوية بالقدم اليسرى من مبابي تصدى لها الحارس يواكيم أوبلاك في الدقيقة 70

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي

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