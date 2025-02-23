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لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي 0-2 ليفربول.. هدف سوبوسلاي

05:34 م الأحد 23 فبراير 2025
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متابعة - محمد القرش:

يلاقي مانشستر سيتي نظيره ليفربول اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس - عبد القادر - ناثان آكي - جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - دي بروين - فيل فودين.

خط الهجوم: سافينيو - عمر مرموش - دوكو.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - روبرتسون - ألسكندر أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - جونز.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر على استاد الاتحاد.

أبرز أحداث مباراة ليفربول والسيتي

بداية المباراة

تصدى إيدرسون لتسديدة سوبوسلاي في الدقيقة 2

ركلة ركنية لمانشستر سيتي في الدقيقة 3

تسلل على مرموش في الدقيقة 5

خطأ ضد فان ديك لصالح فودين في الدقيقة 7

خطأ ضد روبرتسون لصالح لويس دياز في الدقيقة 9

محمد صلاح يسجل هدف تقدم ليفربول على مانشستر سيتي في الدقيقة 14

خطأ ضد لويس دياز لصالح خوسانوف في الدقيقة 15

عمر مرموش يسجل هدف تعادل مانشستر سيتي، لكت تحتسب تسلل في الدقيقة 30

خطأ ضد عمر مرموش لصالح كوناتي في الدقيقة 36

سوبوسلاي يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 37

انتهاء الشوط الأول بتقدم ليفربول على مانشستر سيتي

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