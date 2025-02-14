زوجته فاطيما وابنته سوزانا.. هل تنحدر أسرة بيسيرو لأصول عربية؟

"من رواد كرة القدم".. أسطورة إيطاليا يوجه رسالة إلى الأهلي من ملعب التتش

كتب- محمد عبدالهادي:

بات المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، حديث الوسط الرياضي في الآونة الأخيرة، مع اقتراب توليه القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

ومع اقتراب انتقاله لتدريب الفريق الأبيض، بدأت تثار بعض التساؤلات حول عائلته، حيث لاحظ البعض وجود عناصر قد تربطها بالأصول العربية، الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين.

زوجة بيسيرو، فاطيما، يحمل اسمها تشابهًا مع اسم السيدة فاطمة، وهو ما أشار إليه البعض كدلالة على جذور عربية محتملة، كما أن اسم ابنته سوزانا يقترب أيضًا من الأسماء العربية المتعارف عليها.

لكن الجدل لا يتوقف عند الأسماء فقط؛ فقد كشفت الحسابات الشخصية لعائلة بيسيرو عن صور تظهر ابنته وهي ترتدي زيًا إسلاميًا في مسجد الشيخ زايد في الإمارات، أثناء فترة عمل بيسيرو مع نادي الوحدة الإماراتي.

إضافة إلى ذلك، تنشر زوجته فاطيما تهاني بالمناسبات الإسلامية مثل شهر رمضان والأعياد عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث أثارت زوجة بيسيرو المزيد من التساؤلات عندما كتبت سابقًا على حسابها في "إنستجرام" قائلة: "أفتقد زيارة مسجد الشيخ زايد"، وهو ما قد يوحي باهتمامها بالتعرف على الأماكن الدينية في المنطقة، وإن كان ذلك من منظور سياحي أو ثقافي.

من جهة أخرى، تشير بعض الروايات إلى أن اسم فاطيما يعود إلى مدينة برتغالية، ويرتبط بعدد من القصص التاريخية.

كما أن البرتغال كانت جزءًا من الأندلس الإسلامية، ما يعزز فكرة وجود ارتباطات ثقافية ودينية مع العالم العربي.

موقف طريف لجوزيه بيسيرو عن زوجته فاطيما

خلال قيادته لمنتخب السعودية كان في إحدى المؤتمرات الصحفية، واضطر بيسيرو لقطع تصريحاته للرد على الهاتف أكثر من مرة ليتضح فيما بعد أنها زوجته التي تحاول التواصل معه لتهنئته عبر الهاتف بتأهل المنتخب السعودي إلى الدور النهائي لخليحي 20.

وقال بيسيرو ممازحاً الإعلاميين «يالا النساء يطاردنك حتى وأنت في القصر» في اشارة إلى فندق قصر عدن مقر اقامة بعثة الأخضر.