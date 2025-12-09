ستيفانو كوزين.. أول إيطالي في فلسطين وقائد نهضة جزر القمر - حوار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن رد فعل الشارع المصري بالحزن والغضب تجاه خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس العرب 2025 هو حق مشروع ومبرر.

وأكد الوزير، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسئوليتي"، أن الاتحاد المصري لكرة القدم ملزم بتقديم أسباب واضحة ومفسرة للنتائج التي أدت إلى انتهاء مشاركة المنتخب بهذا الشكل.

وأشار صبحي إلى أنه أصدر مطالبة رسمية لاتحاد الكرة بتقديم "توضيح" مفصل للخروج المخيب للآمال من البطولة.

وذكر أن التوجيهات شملت أيضاً ضرورة أن يتوقف اتحاد الكرة والمدرب حلمي طولان عن الإدلاء بأي أحاديث بعد الهزيمة، لافتاً إلى أهمية التزام الصمت لحين تقديم التفسيرات المطلوبة.

وذكر أن الوزارة لن تقبل بتقديم المنتخب المصري "مستوى ضعيف" في المنافسات الأفريقية القادمة، وتحديداً في كأس الأمم الأفريقية.

وقال إن قرعة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم القادمة توصف بأنها "ليست صعبة"، الأمر الذي يضاعف من حجم المسؤولية المنتظرة من الجهاز القائم على الكرة.

وأشار إلى أن الدولة كانت قد وفرت كامل احتياجات المنتخب الثاني على الرغم من النتيجة. وأكد أن المهندس هاني أبو ريدة لديه خطة عمل تهدف إلى إعادة تأهيل منظومة كرة القدم،مبينا أن الأحداث التي صاحبت المشاركة في كأس العرب تتطلب توضيحاً رسمياً وفورياً من قِبَل اتحاد الكرة.

