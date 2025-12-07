يستضيف ملعب "المدينة التعليمية" اليوم الأحد مباراة حاسمة بين منتخبي سوريا وفلسطين ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن المباراة كالتالي:

البطولة والجولة: المباراة ضمن كأس العرب 2025، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الملعب: استاد المدينة التعليمية، قطر.

موعد المباراة: اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: beIN Sports Xtra1، دبي الرياضية، الكأس، MBC مصر 2، وغيرها.

ترتيب المنتخبين: كلا الفريقين يمتلك 4 نقاط، وفلسطين تتصدر بفارق الأهداف. التعادل يؤهل الفريقين معًا.

نتائج الفريقين في الجولتين السابقتين:

فلسطين: فاز على قطر بالجولة الأولى، وتعادل مع تونس بالجولة الثانية.

سوريا: فاز على تونس في الجولة الأولى، وتعادل مع قطر بالجولة الثانية.

تاريخ المواجهات المباشرة: في آخر 4 مباريات بين الفريقين، لم تخسر فلسطين أمام سوريا، حيث فازت مرتين وتعادلت مرتين.