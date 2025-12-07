إعلان

الموعد والقنوات الناقلة.. 6 معلومات عن مباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب

كتب : محمد خيري

02:46 م 07/12/2025

منتخب فلسطين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستضيف ملعب "المدينة التعليمية" اليوم الأحد مباراة حاسمة بين منتخبي سوريا وفلسطين ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن المباراة كالتالي:

البطولة والجولة: المباراة ضمن كأس العرب 2025، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الملعب: استاد المدينة التعليمية، قطر.

موعد المباراة: اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: beIN Sports Xtra1، دبي الرياضية، الكأس، MBC مصر 2، وغيرها.

ترتيب المنتخبين: كلا الفريقين يمتلك 4 نقاط، وفلسطين تتصدر بفارق الأهداف. التعادل يؤهل الفريقين معًا.

نتائج الفريقين في الجولتين السابقتين:

فلسطين: فاز على قطر بالجولة الأولى، وتعادل مع تونس بالجولة الثانية.

سوريا: فاز على تونس في الجولة الأولى، وتعادل مع قطر بالجولة الثانية.

تاريخ المواجهات المباشرة: في آخر 4 مباريات بين الفريقين، لم تخسر فلسطين أمام سوريا، حيث فازت مرتين وتعادلت مرتين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب فلسطين سوريا مباراة سوريا وفلسطين كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟