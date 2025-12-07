الموعد والقنوات الناقلة.. 6 معلومات عن مباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب
كتب : محمد خيري
منتخب فلسطين
يستضيف ملعب "المدينة التعليمية" اليوم الأحد مباراة حاسمة بين منتخبي سوريا وفلسطين ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025.
ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن المباراة كالتالي:
البطولة والجولة: المباراة ضمن كأس العرب 2025، الجولة الثالثة من دور المجموعات.
الملعب: استاد المدينة التعليمية، قطر.
موعد المباراة: اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة: beIN Sports Xtra1، دبي الرياضية، الكأس، MBC مصر 2، وغيرها.
ترتيب المنتخبين: كلا الفريقين يمتلك 4 نقاط، وفلسطين تتصدر بفارق الأهداف. التعادل يؤهل الفريقين معًا.
نتائج الفريقين في الجولتين السابقتين:
فلسطين: فاز على قطر بالجولة الأولى، وتعادل مع تونس بالجولة الثانية.
سوريا: فاز على تونس في الجولة الأولى، وتعادل مع قطر بالجولة الثانية.
تاريخ المواجهات المباشرة: في آخر 4 مباريات بين الفريقين، لم تخسر فلسطين أمام سوريا، حيث فازت مرتين وتعادلت مرتين.