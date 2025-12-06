إعلان

كتب : هند عواد

01:47 م 06/12/2025
كشف البرتغالي باولو مينيزيس عن اقترابه من تدريب أحد الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، والذي ينافس بيراميدز في نفس المجموعة.

وقال باولو مينيزيس في تصريحات خاصة لمصراوي: "يوجد حاليًا مفاوضات مع نهضة بركان المغربي، والمفاوضات تسير بشكل جيد، وأتمنى أن أتمكن من توقيع العقد معهم".

وأضاف: "وكيلي حاليًا على اتصال بإدارة نهضة بركان، ويحاول إيجاد أفضل طريقة للتفاوض تفيد الطرفين".

وقرر نهضة بركان المغربي فسخ تعاقده مع مدربه منير الجعواني بعد إقصاء الفريق من دور الـ16 بكأس العرش بالهزيمة أمام شباب أطلس خنيفرة.

وينافس نهضة بركان المغربي بيراميدز في المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم أيضًا ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

