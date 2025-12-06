نهائي حقيقي.. ماذا قالت الصحف الإيرانية عن مواجهة مصر في المونديال؟

كشف البرتغالي باولو مينيزيس عن اقترابه من تدريب أحد الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، والذي ينافس بيراميدز في نفس المجموعة.

وقال باولو مينيزيس في تصريحات خاصة لمصراوي: "يوجد حاليًا مفاوضات مع نهضة بركان المغربي، والمفاوضات تسير بشكل جيد، وأتمنى أن أتمكن من توقيع العقد معهم".

وأضاف: "وكيلي حاليًا على اتصال بإدارة نهضة بركان، ويحاول إيجاد أفضل طريقة للتفاوض تفيد الطرفين".

وقرر نهضة بركان المغربي فسخ تعاقده مع مدربه منير الجعواني بعد إقصاء الفريق من دور الـ16 بكأس العرش بالهزيمة أمام شباب أطلس خنيفرة.

وينافس نهضة بركان المغربي بيراميدز في المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم أيضًا ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

