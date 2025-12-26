تحدث سامي الشيشيني، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مباراة الفراعنة ضد منتخب جنوب أفريقيا، عصر اليوم، في ثاني جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال الشيشيني، في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة اليوم صعبة جدا، منتخب جنوب أفريقية يمتلك الخبرات ومن المنتخبات القوية التي تلعب كرة قدم، وكرة جنوب أفريقيا جميعنا رأيناها متمثلة في صن دوانز وكايزر تشيفز وأولاندو بايرتس، كما أنني شاهدت المباراة السابقة لهم ضد أنجولا، فهم يمتلكون تلت هجومي جيد جدا".

وأضاف: "لكننا منتخب ليس قليلا، منتخبنا كبير ولديه خبرات وفروق فردية والتلت الهجومي من أفضل خطوط الهجوم في قارة أفريقيا، لدينا صلاح ومرموش ومصطفى محمد، ومحمود تريزيجيه إذا كان في حالته وزيزو وإمام عاشور أيضا، لن ننزل لندافع، يجب أن نكون ندا لهم ولدينا التزام بين الهجوم والدفاع، وأهم شيء أن نتماسك في منتصف الملعب، والميزة في المباراة هي الالتزام بـ"التاكتيك"، اللاعبون يجب أن يكونوا ملتزمين بالخطط والانتشار والسرعات في الهجوم والارتداد الدفاعي".

واختتم الشيشيني: "يجب أن يكون هناك تمريرات تصل إلى مرمى جنوب أفريقيا، لأنه عندما يهاجمك سيترك مساحات، يمكننا الارتداد منها والتسجيل وهو أيضا عندما يقطع الكرة يجب علينا العودة سريعا، لتقفيل المساحات، والفرصة التي ستسنح لنا يجب إنهائها، وأرى أن النجاح اليوم سيكون في الالتزام التكتيكي".

