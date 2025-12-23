مباريات الأمس
جدول ترتيب هدافين مصر التاريخيين بعد هدف محمد صلاح

كتب - محمد عبد السلام:

12:45 ص 23/12/2025
حقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية .

وسجل أهداف منتخب مصر كلا من: عمر مرموش في الدقيقة 64، محمد صلاح في الدقيقة 1+90.

جدول ترتيب هدافين مصر التاريخيين بعد هدف صلاح

وبهدف محمد صلاح في مرمى منتخب زيمبابوي، واصل مسيرته التهديفية مع المنتخب الوطني، رافعا رصيده إلى 64 هدفا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، ويتصدر القائمة حتى الآن حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب، برصيد 68 هدفا.

وبذلك قلص صلاح الفارق مع المتصدر إلى أربعة أهداف فقط، ليواصل مطاردته للرقم القياسي، وفقا لترانسفير ماركت.

جدول هدافين مصر التاريخيين

1- حسام حسن - 68 هدف

2- محمد صلاح - 64 هدفا

3- حسن الشاذلي – 42 هدف

4- محمد أبو تريكة – 38 هدف

5-أحمد حسن – 33 هدف

منتخب مصر حسام حسن هدافين مصر التاريخيين كأس الأمم الأفريقية زيمبابوي

منتخب مصر حسام حسن هدافين مصر التاريخيين كأس الأمم الأفريقية زيمبابوي

