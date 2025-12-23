جدول ترتيب هدافين مصر التاريخيين بعد هدف محمد صلاح

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في أمم أفريقيا

بعد هدف صلاح.. جدول ترتيب هدافي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ

محمد صلاح 8.7 من 10.. تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي بكأس الأمم

أول تعليق من عمر مرموش بعد فوز مصر على زيمبابوي بأمم أفريقيا

نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية .

وسجل أهداف منتخب مصر كلا من: عمر مرموش في الدقيقة 64، محمد صلاح في الدقيقة 1+90.

جدول ترتيب هدافين مصر التاريخيين بعد هدف صلاح

وبهدف محمد صلاح في مرمى منتخب زيمبابوي، واصل مسيرته التهديفية مع المنتخب الوطني، رافعا رصيده إلى 64 هدفا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، ويتصدر القائمة حتى الآن حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب، برصيد 68 هدفا.

وبذلك قلص صلاح الفارق مع المتصدر إلى أربعة أهداف فقط، ليواصل مطاردته للرقم القياسي، وفقا لترانسفير ماركت.

جدول هدافين مصر التاريخيين

1- حسام حسن - 68 هدف

2- محمد صلاح - 64 هدفا

3- حسن الشاذلي – 42 هدف

4- محمد أبو تريكة – 38 هدف

5-أحمد حسن – 33 هدف