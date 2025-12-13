موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة من فلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال

شهدت زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة كولكاتا الهندية اليوم السبت 13 ديسمبر، العديد من الأحداث المثيرة وحالة من الفوضى العارمة، بعد اقتحام بعض المشجعين أرضية ملعب سولت ليك.

وكان النجم الأرجنتيني يتواجد في ملعب سولت ليك، لمتابعة مباراة فريقي موهون باجان ودايموند هاربورتن، وفور ظهور النجم الأرجنتيني في أرضية الملعب، حدثت حالة كبيرة من الفوضى وحاول عدد من الجماهير اقتحام أرضية الملعب.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن النجم الأرجنتيني لم يتواجد في الملعب سوى نصف ساعة فقط، قبل أن يغادر دون الانتهاء من جولته المتفق عليه، بسبب حالة الفوضى الكبيرة والتواجد الجماهيري الكثيف داخل الملعب، الذي وصل إلى ما يقرب من 85 ألف متفرج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لاقتحام الجماهير أرضية الملعب والقيام ببعض أعمال التخريب في المدرجات، بجانب إلقاء بعض الزجاجات بسبب عدم رؤية النجم الأرجنتيني ورحيله سريعا.

وظهر رفقة النجم الأرجنتيني في الهند، كلا من رودريجو دي بول لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى المهاجم لويس سواريز لاعب إنتر ميامي أيضًا.

والجدير بالذكر أن زيارة النجم الأرجنتيني إلى الهند اليوم، تعد هى الزيارة الأولى للبلاد من عام 2011.

أقرأ أيضًا:

في ليلة عودة صلاح.. ليفربول يفوز على برايتون بثنائية بالدوري الإنجليزي



لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخيا جديدا مع ليفربول



