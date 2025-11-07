نجم الدوري الإنجليزي يتحول إلى حلاق بدوام جزئي.. ما القصة؟

تحول مات جرايمز لاعب كوفنتري سيتي ولاعب سوانزي سيتي السابق إلى حلاق ومصمم قصات شعر بدوام جزئي، وذلك خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وصرح جرايمز في أحد اللقاء الصحفية:"خلال فترة الإغلاق لم نكن نستطيع الخروج أو الذهاب لأي مكان، وكان كثير من اللاعبين بحاجة إلى حلاقة شعر".

وأضاف:" الحلاق الذي كان يعتني بشعري في الأصل كان أيضاً معلماً مؤهلاً، فقرر أن يقدم دورة تدريبية عبر الإنترنت، فقلت لنفسي: لماذا لا أجرب؟".

وتابع حديثه: "قلت إنني سأتعلم ذلك حتى أتمكن من حلاقة شعر زملائي عندما نعود للتدريبات، خاصة وأن صالونات الحلاقة كانت من آخر الأماكن التي سُمح بفتحها، بدأنا التدريب على دمية بشعر طويل، ومع الوقت نتعلم كيف نقصه تدريجياً لنتعرف على الأطوال المختلفة".

وواصل مات:"قصصت شعر بعض الجيران وأخي، وكان الناس وقتها يعيشون بـ قصات مجنونة، فكان من السهل تهذيبها قليلاً. ثم بدأت أقص شعر أصدقائي، ومنهم زميلي جيك بيدويل، الذي سألته هل ترغب في حلاقة شعر؟ لقد أنهيت دورة تدريبية للتو كانت شعرته أطول قليلاً وقتها، لكن النتيجة كانت جيدة".

وأختتم قائلاً:"لم أتقاضى أي أجر على الإطلاق، أفعل ذلك بدافع الود فقط، لا أعتقد أنها ستكون مسيرتي المستقبلية، كانت مجرد هواية أثناء الإغلاق، فأنا لا أستطيع الجلوس بلا عمل، أحب دائماً أن أتعلم أشياءً جديدة، واخترت أن أتعلم الحلاقة".

ويقود مات فريق كوفنتري سيتي، إذ يتصدر حالياً جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" بفارق أربع نقاط عن الوصيف نادي ستوك سيتي.