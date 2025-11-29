ليفربول يفقد خدمات محمد صلاح في 9 مباريات

يفتقد ليفربول خدمات الدولي المصري محمد صلاح، في ما يقرب 9 مباريات، وذلك في حالة وصول منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، يوم 21 ديسمبر، وتستمر حتى يوم 18 يناير 2026، وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 1 ديسمبر، على أن يخوض لقاء ودي ضد نيجيريا يوم 7 من نفس الشهر.

كم مباراة قد يغيب عنها صلاح بسبب كأس الأمم الأفريقية؟

في حالة انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر مبكرا، ووصول منتخب مصر إلى نهائي أو أو إلى مباراة تحديد المركز الثالث، فقد يغيب عن ما يصل إلى تسع مباريات مع ليفربول:

-أقرب تاريخ للانضمام للمنتخب: 8 ديسمبر

إنتر ميلان (خارج الأرض) - دوري أبطال أوروبا - 9 ديسمبر

برايتون (على أرضه) - الدوري الإنجليزي الممتاز - 13 ديسمبر

-تاريخ الانضمام المتوقع سابقًا: 14 ديسمبر

توتنهام (خارج الأرض) - الدوري الإنجليزي الممتاز - 20 ديسمبر

وولفرهامبتون (على أرضه) - الدوري الإنجليزي الممتاز - 27 ديسمبر

- انتهاء مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأفريقية - 29 ديسمبر

ليدز (على أرضه) - الدوري الإنجليزي الممتاز - 1 يناير

- دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية - 3/4/5 يناير

فولهام (خارج الأرض) - الدوري الإنجليزي الممتاز - 4 يناير

أرسنال (خارج الأرض) - الدوري الإنجليزي الممتاز - 8 يناير

- ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية - 9/10 يناير

- نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية: 14 يناير

بيرنلي (على أرضه) - الدوري الإنجليزي الممتاز - 17 يناير

- نهائي كأس الأمم الأفريقية: 18 يناير

مارسيليا (خارج الأرض) - دوري أبطال أوروبا - 21 يناير

