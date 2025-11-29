صور وفيديوهات ترصد أحداث الشغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
كتب : هند عواد
شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، في دوري أبطال أفريقيا، أحداثا مثيرة للجدل، تخللتها اعتداءات من جماهير الأخير على لاعبي الأحمر.
الاهلي لازم ياخد حقه وحق لاعيبته من جمهور الجيش الملكي علشان يحترموا النادي الاهلي بعد كدا pic.twitter.com/7K84mek7cE— Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam) November 28, 2025
وبدأت الأزمة عندما أحرز محود حسن تريزيجيه هدف التعادل للأهلي، ثم سجل الجيش الملكي الهدف الثاني، ليقرر الحكم إلغائه بداعي التسلل، بعدها ألقت بعض الجماهير آلة حادة على تريزيجيه.
وفي الاخر معرفتش تكسبني حتي والتحكيم معاك ومديك ضربة جزاء من وحي الخيال يا جمهور مفلس انت وفريقك المضحك ولولا حركات العيال دي كنا هنحط عليكم— Mohammed ALi (@k22eg1) November 28, 2025
عموما هانت وهتجيلي وهنروق عليكم في إستاد القاهره وهنعلمكم كوره … pic.twitter.com/P6sw7VPjY3
ونشبت مشادة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي المغربي، بعد تصرف الجماهير، الذين استمروا في هجومهم وألقوا زجاجات المياه على لاعبي الأحمر.
وأثناء إلقاء طن من الزجاجات على لاعبي الأهلي، شوهد ثنائي الفريق مصطفى شوبير والعش في موقف طريف، وهما يلتقطان الزجاجات ويشربان منها.
لعيبة الأهلي: انتوا بتحدفوا ايه؟ ورونا كدة pic.twitter.com/i6og5wiiUw— الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) November 28, 2025
