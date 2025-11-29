مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

باور ديناموز

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

ليدز يونايتد

صور وفيديوهات ترصد أحداث الشغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

كتب : هند عواد

11:50 ص 29/11/2025
  عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إلقاء آلة حادة على لاعبي الأهلي (1)
  • عرض 13 صورة
    إلقاء آلة حادة على لاعبي الأهلي (3)
  • عرض 13 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (1) (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (2) (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (1) (2)
  • عرض 13 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (9) (1)
  • عرض 13 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (2) (2)
  • عرض 13 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (6) (1)

شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، في دوري أبطال أفريقيا، أحداثا مثيرة للجدل، تخللتها اعتداءات من جماهير الأخير على لاعبي الأحمر.

وبدأت الأزمة عندما أحرز محود حسن تريزيجيه هدف التعادل للأهلي، ثم سجل الجيش الملكي الهدف الثاني، ليقرر الحكم إلغائه بداعي التسلل، بعدها ألقت بعض الجماهير آلة حادة على تريزيجيه.

ونشبت مشادة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي المغربي، بعد تصرف الجماهير، الذين استمروا في هجومهم وألقوا زجاجات المياه على لاعبي الأحمر.

وأثناء إلقاء طن من الزجاجات على لاعبي الأهلي، شوهد ثنائي الفريق مصطفى شوبير والعش في موقف طريف، وهما يلتقطان الزجاجات ويشربان منها.

الأهلي والجيش الملكي المغربي الأهلي ضرب لاعبي الأهلي

