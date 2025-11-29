صور وفيديوهات ترصد أحداث الشغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

فيفا يعلن تطبيق قانون جديد في كأس العرب .. فما هو؟

شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، في دوري أبطال أفريقيا، أحداثا مثيرة للجدل، تخللتها اعتداءات من جماهير الأخير على لاعبي الأحمر.

الاهلي لازم ياخد حقه وحق لاعيبته من جمهور الجيش الملكي علشان يحترموا النادي الاهلي بعد كدا pic.twitter.com/7K84mek7cE — Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam) November 28, 2025

وبدأت الأزمة عندما أحرز محود حسن تريزيجيه هدف التعادل للأهلي، ثم سجل الجيش الملكي الهدف الثاني، ليقرر الحكم إلغائه بداعي التسلل، بعدها ألقت بعض الجماهير آلة حادة على تريزيجيه.

وفي الاخر معرفتش تكسبني حتي والتحكيم معاك ومديك ضربة جزاء من وحي الخيال يا جمهور مفلس انت وفريقك المضحك ولولا حركات العيال دي كنا هنحط عليكم

عموما هانت وهتجيلي وهنروق عليكم في إستاد القاهره وهنعلمكم كوره … pic.twitter.com/P6sw7VPjY3 — Mohammed ALi (@k22eg1) November 28, 2025

ونشبت مشادة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي المغربي، بعد تصرف الجماهير، الذين استمروا في هجومهم وألقوا زجاجات المياه على لاعبي الأحمر.

وأثناء إلقاء طن من الزجاجات على لاعبي الأهلي، شوهد ثنائي الفريق مصطفى شوبير والعش في موقف طريف، وهما يلتقطان الزجاجات ويشربان منها.

لعيبة الأهلي: انتوا بتحدفوا ايه؟ ورونا كدة pic.twitter.com/i6og5wiiUw — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) November 28, 2025

