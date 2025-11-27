موعد مران الزمالك الختامي استعداداً لـ كايزر تشيفز في الكونفدرالية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، إذ يخوض الفارس الأبيض مرانه الختامي في الثالثة عصر غدٍ الجمعة على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني، ضمن الاستعدادات للجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الإداري أن وسائل الإعلام سيسمح لها بمتابعة المران خلال أول 15 دقيقة فقط، وفق اللوائح المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

قائمة الزمالك للمباراة

أعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المغادرين إلى جنوب أفريقيا، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع:عمر جابر – بارون أوشينج – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح – محمود بنتايج.

خط الوسط:محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – آدم كايد – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم:عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.

بعثة الفريق والموعد المرتقب

ويترأس بعثة الزمالك عضو مجلس الإدارة أحمد خالد حسانين، بينما يستعد الفارس الأبيض لخوض اللقاء المرتقب أمام كايزر تشيفز يوم السبت 29 الموافق نوفمبر وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً، على استاد بيتر موكابا.