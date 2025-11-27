مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

بتروجت

1 0
19:30

وادي دجلة

الدوري الأوروبي

بورتو

3 0
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

1 3
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

2 1
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

2 0
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

1 0
22:00

سبورتينج براجا

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

0 1
22:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

موعد مران الزمالك الختامي استعداداً لـ كايزر تشيفز في الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

09:56 م 27/11/2025

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، إذ يخوض الفارس الأبيض مرانه الختامي في الثالثة عصر غدٍ الجمعة على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني، ضمن الاستعدادات للجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الإداري أن وسائل الإعلام سيسمح لها بمتابعة المران خلال أول 15 دقيقة فقط، وفق اللوائح المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

قائمة الزمالك للمباراة

أعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المغادرين إلى جنوب أفريقيا، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع:عمر جابر – بارون أوشينج – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح – محمود بنتايج.

خط الوسط:محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – آدم كايد – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم:عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.

بعثة الفريق والموعد المرتقب

ويترأس بعثة الزمالك عضو مجلس الإدارة أحمد خالد حسانين، بينما يستعد الفارس الأبيض لخوض اللقاء المرتقب أمام كايزر تشيفز يوم السبت 29 الموافق نوفمبر وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً، على استاد بيتر موكابا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مران الزمالك الختامي استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني مباراة الزمالك وكايزر تشيفز موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب