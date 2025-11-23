ماذا قدم بوجبا في أول ظهور له بعد غياب 26 شهرًا عن الملاعب؟

كشف تقرير عن عزم مسؤولو نادي الجيش الملكي المغربي التقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد حكم مباراتهم أمام يانج أفريكانز الجنوب أفريقي.

نتيجة مباراة الجيش الملكي ويانج أفريكانز

وخسر فريق الجيش الملكي بهدف نظيف على يد مستضيفه يانج أفريكانز خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وذكر موقع البطولة المغربي عبر تقرير له اليوم الأحد أن مسؤولي نادي الجيش الملكي سيتقدمون باحتجاج بسبب إلغاء هدف يرونه "صحيحًا" لهم خلا اللقاء.

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الجيش الملكي إلى المغرب مساء اليوم قادمة من جنوب أفريقيا لفتح ملف مباراة الأهلي.

موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي

ويستضيف فريق الجيش الملكي نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة 28 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025/26 كل من يانج أفريكانز، الجيش الملكي وشبيبة القبائل.

