شيكابالا ينشر صورا من حفل جوائز الأفضل في أفريقيا ويعلق
كتب : هند عواد
علق محمود شيكابالا، لاعب الزمالك السابق ورئيس نادي G الحالي، على مشاركته في مراسم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025.
ونشر شيكابالا صورا له من الحفل، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بينها صورته مع فيستون ماييلي لاعب بيراميدز الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وكتب: "شكرا على الدعوة، كاف".
وتوج المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب أفريقي، فيما فاز ماييلي بجائزة أفضل لاعب في القارة.
