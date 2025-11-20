شيكابالا ينشر صورا من حفل جوائز الأفضل في أفريقيا ويعلق

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

"شعرت بالغضب".. ساديو ماني يكشف تفاصيل جديدة عن خلافه مع محمد صلاح

بعد تصريحات السنغالي.. سبب أزمة صلاح وماني في ليفربول بعام 2019

علق محمود شيكابالا، لاعب الزمالك السابق ورئيس نادي G الحالي، على مشاركته في مراسم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

ونشر شيكابالا صورا له من الحفل، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بينها صورته مع فيستون ماييلي لاعب بيراميدز الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وكتب: "شكرا على الدعوة، كاف".

وتوج المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب أفريقي، فيما فاز ماييلي بجائزة أفضل لاعب في القارة.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الخطيب يزور سفير الإمارات.. وحارس الزمالك يشكو ناديه السابق



"المزاد هيتفتح".. خطة الزمالك لمنع انتقال لاعبه للأهلي على طريقة زيزو



