"أعطوني موز بدل الزهور".. لاعبة مانشستر سيتي تكشف تفاصيل تعرضها للعنصرية

كتب : هند عواد

04:53 م 20/11/2025
    ماري فاولر لاعبة مانشستر سيتي (2)
    ماري فاولر لاعبة مانشستر سيتي (1)
    ماري فاولر لاعبة مانشستر سيتي (3)
    ماري فاولر لاعبة مانشستر سيتي (4)

زعمت الأسترالية ماري فاولر، لاعبة مانشستر سيتي للسيدات، تعرضها للعنصرية خلال وجودها في مونبلييه الفرنسي عام 2022.

ونشرت ماري فاولر، مذكراتها بعنوان "بلو"، وكشفت فيها تفاصيل التحديات التي واجهتها في حياتها المهنية.

وذكرت في مذكراتها، أنه عند رحيلها من فريق مونبلييه الذي انتقلت إليه وهي في السابعة عشر من عمرها، قبل 3 سنوات، كانت ضمن مجموعة من اللاعبات الراحلات، وتم تقديم زهور لجميع اللاعبات، لكن فاولر وصديقة لها - وهي لاعبة دولية أخرى - لم تتلق أي شيء.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" الإنجليزية، زعمت اللاعبة الأسترالية ذات الأصول البابوية (بابوا غينيا)، أنها حصلت بعد ذلك على الموز.

وقال في مذكراتها: "عندما دخلنا غرفة تبديل الملابس، تساءل بعض زملائنا عن سبب عدم استلامنا أي زهور، هززنا أكتافنا، تمامًا مثلهم في غفلة. ضحكت بعض الفتيات على الأمر، ثم اقتربت مني إحدى اللاعبات الأخريات وناولتني أنا وصديقتي بعض الموز، قائلةً: "خذي هذا".

وأضافت: "منذ مغادرتي مونبلييه، تحدثتُ أنا وصديقتي عن تلك اللحظة عدة مرات. كان عدم استلام الزهور أمرًا عاديًا، ولكن كوني اثنتين من ست فتيات سوداوات فقط في الفريق، لم يكن استلام الموز أمرًا يُضحكني وينسى. هل كان حادثًا؟ هل كان الشيء الوحيد الذي استطاعت إهداؤه لنا في غرفة الملابس؟ هل كانت تقصد الخير بذلك؟".

