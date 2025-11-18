تمثيل قياسي للاعبي الدوري الإنجليزي في كأس العالم 2026

حجزت منتخبات ألمانيا وهولندا مكانهما في كأس العالم 2026، ليصبحا الدولتين رقم 33 و34 في قائمة المتأهلين، بعد فوز كبير للألمان 6-0 على سلوفاكيا، وانتصار هولندي 4-0 على ليتوانيا.

وبهذا تزداد احتمالات مشاركة عدد كبير من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة المقبلة من البطولة.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المونديال، الذي ينطلق في 11 يونيو 2026 وتقام مباراته النهائية في 19 يوليو.

ومع اتساع عدد المنتخبات المتأهلة، ستكون جميع فرق الدوري الإنجليزي ممثلة في كأس العالم، إذ يمتلك نادي بورنموث وحده لاعبين يمثلون 10 دول مختلفة، وهو أعلى رقم بين أندية البريميرليج، وما زال عدد المقاعد المتاحة في التصفيات قادرًا على رفع عدد اللاعبين المشاركين.

وفيما يلي قائمة الدول المتأهلة حتى الآن، إضافة إلى اللاعبين المسجلين في أندية البريميرليج (دون احتساب المعارين)، ضمن موسم 2025/26:

الدوري الإنجليزي يهيمن على كأس العالم

الجزائر: ريان آيت نوري ( مان سيتي)

الأرجنتين: إنزو بارينشيا وإيميليانو بوينديا وإيميليانو مارتينيز (جميع أستون فيلا)، ماركوس سينسي وجوليو سولير (كلاهما بورنموث)، آرون أنسيلمينو ، إنزو فرنانديز ، فاكوندو بونانوتي ، أليخاندرو جارناتشو (جميع تشيلسي )، والتر بينيتيز ( كريستال بالاس )، تشارلي ألكاراز ( إيفرتون)، أليكسيس ماك أليستر ( ليفربول ). كلاوديو إيتشيفيري (مانشستر سيتي)، ليساندرو مارتينيز ( مانشستر يونايتد )، نيكولاس دومينجيز ( نوتنجهام فورست)، كريستيان روميرو وأليخو فيليز ( توتنهام)، جيدو رودريجيز ( وست هام يونايتد).

أستراليا: جو جوسي (أستون فيلا)

البرازيل: جابرييل ماجالهايس وجابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي (أرسنال)، إيفانيلسون (بورنموث)، إيجور تياجو وجوستافو نونيس ( برينتفورد)، لوكاس بيريس ( بيرنلي )، أندري سانتوس ، جواو بيدرو واستيفاو (جميع تشيلسي)، ماتيوس فرانكا (كريستال بالاس)، رودريجو مونيز وكيفن ( فولهام )، لوكاس بيري ( ليدز )، أليسون بيكر ( ليفربول)، فيتور ريس وسافينيو (مانشستر سيتي)، كاسيميرو وماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، برونو جيمارايش وجويلينتون ( نيوكاسل يونايتد )، كويابانو ، جاير كونها ، دوجلاس لويز ، إيجور جيسوس ، موراتو ، موريلو وجون فيكتور (جميع نوتنجهام فورست)، ريتشارليسون (توتنهام)، إيجور خوليو، لوكاس باكيتا. ولويس جيلهيرمي (جميعهم من وست هام)، أندريه، جواو جوميز وبيدرو ليما (جميعهم من ولفرهامبتون)

كندا: دانيال جيبيسون (بورنموث)، توم ماكجيل ( برايتون )

كولومبيا: أليكسي روخاس (أرسنال)، لويس سينيسترا (بورنموث)، دانييل مونوز وجيفرسون ليرما (كلاهما كريستال بالاس)، إيان بوفيدا ( سندرلاند)، جون أرياس ويرسون موسكيرا (كلاهما ولفرهامبتون).

كرواتيا: بورنا سوسا (كريستال بالاس)، يوسكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش (مان سيتي).

الإكوادور: بييرو هينكابي (أرسنال)، جيريمي سارمينتو (برايتون)، مويسيس كايسيدو وكيندري بايز (تشيلسي).

مصر: محمد صلاح (ليفربول)، عمر مرموش (مان سيتي).

إنجلترا: إيبيريتشي إيزي ، مايلز لويس سكلي ، نوني مادويكي ، ديكلان رايس وبوكايو ساكا (جميعهم من أرسنال)، إزري كونسا ، مورغان روجرز وأولي واتكينز (جميعهم من أستون فيلا)، أليكس سكوت (بورنموث)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، ريس جيمس (تشيلسي)، مارك غويهي ، دين هندرسون وآدم وارتون (جميعهم من كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، فيل فودين ، نيكو أوريلي ، جون ستونز وجيمس ترافورد (جميعهم من مانشستر سيتي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، دان بيرن ، أنتوني جوردون، تينو ليفرامينتو ونيك بوب (جميعهم من نيوكاسل)، إليوت أندرسون ومورغان جيبس ​​وايت (نوتنغهام فورست)، جيد سبنس (توتنهام)، جارود بوين (وست هام).

فرنسا: ويليام صليبا (أرسنال)، لوكاس ديني (أستون فيلا)، مالو جوستو (تشيلسي)، جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، هوجو إيكيتيكي وإبراهيم كوناتي (ليفربول)، ريان شرقي (مانشستر سيتي).

ألمانيا: كاي هافرتز (أرسنال)، كيفن شادي (برينتفورد)، فلوريان فيرتز (ليفربول)، ماليك ثياو ونيك وولتماد (نيوكاسل)، نيكلاس فولكروج (وست هام). غانا: أنطوان سيمينيو (بورنموث)، إبراهيم عثمان (برايتون)، محمد كودوس (توتنهام).

ساحل العاج: إيفان جيساند (أستون فيلا)، حامد تراوري (بورنموث)، مالك يالكوي (برايتون)، ديفيد داترو فوفانا (تشيلسي)، عماد (مانشستر يونايتد)، ويلي بولي وإبراهيم سانجاري (كلاهما من نوتنغهام فورست)، سيمون أدينغرا (سندرلاند)، ماكسويل كورنيه (وست هام)، إيمانويل أغبادو (ولفرهامبتون).

اليابان: كاورو ميتوما (برايتون)، دايتشي كامادا (كريستال بالاس)، آو تاناكا (ليدز)، واتارو إندو (ليفربول)، كوتا تاكاي (توتنهام).

المكسيك: جوليان أراوجو (بورنموث)، راؤول خيمينيز (فولهام)، إدسون ألفاريز (وست هام)

المغرب: أمين عدلي (بورنموث)، شادي رياض (كريستال بالاس)، آدم أزنو (إيفرتون)، نصير مزراوي (مانشستر يونايتد)، شمس الدين الطالبي (سندرلاند)، يوسف أخمريش (توتنهام).

هولندا: دونييل مالين (أستون فيلا)، جاستن كلويفرت (بورنموث)، بارت فيربروجن ويان بول فان هيكي (برايتون)، كويليندشي هارتمان (بيرنلي)، جيريمي فريمبونج ، رايان جرافنبرتش ، كودي جاكبو وفيرجيل فان ديك (ليفربول)، ماتياس دي ليخت (مانشستر يونايتد)، تشافي سيمونز وميكي فان دي فين. (توتنهام)، ناثان آكي وتيجاني ريندرز (مانشستر سيتي)، جوريان تيمبر (أرسنال)، لوتشاريل جيرترويدا وروبن روفس (سندرلاند).

نيوزيلندا: أليكس بولسن (بورنموث)، مارلي لولواي (بيرنلي)، تايلر بيندون وكريس وود (كلاهما نوتنجهام فورست)

باراجواي: دييجو جوميز (برايتون)، دييجو ليون (مانشستر يونايتد)، عمر ألديريتي (سندرلاند)، إنسو جونزاليس (ولفرهامبتون).

البرتغال: فابيو كارفاليو (برينتفورد)، بيدرو نيتو وداريو إيسوجو (تشيلسي)، روبن دياس ، ماتيوس نونيس وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، ديوجو دالوت وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، ماتيوس فرنانديز (وست هام)، رودريجو جوميز ، توتي جوميز وخوسيه سا (ولفرهامبتون).

النرويج: مارتن أوديجارد (أرسنال)، كريستوفر أجير (برينتفورد)، ساندر بيرج (فولهام)، إرلينج هالاند وأوسكار بوب (مان سيتي)، ليو هيلدي (سندرلاند)، يورغن ستراند لارسن وديفيد مولر وولف (ولفرهامبتون).

السنغال: نيكولاس جاكسون (تشيلسي)، إسماعيلا سار (كريستال بالاس)، إدريسا جاي وإليمان ندياي (إيفرتون)، حبيب ديارا (سندرلاند)، باب مطر سار (توتنهام)، الحاج مالك ضيوف (وست هام).

جنوب أفريقيا: لايل فوستر (بيرنلي)

كوريا الجنوبية: كيم جي سو (برينتفورد)، يون دو يونج (برايتون)، بارك سيونج سو (نيوكاسل)، يانج مين هيوك (توتنهام)، هوانج هي تشان (ولفرهامبتون).

تونس: هانيبال مجبري (بيرنلي)

الأوروجواي: مانويل أوجارتي (مانشستر يونايتد)، رودريجو بينتانكور (توتنهام)، سانتياجو بوينو (ولفرهامبتون).

الولايات المتحدة الأمريكية: تايلر آدامز وماتاي أكينمبوني (بورنموث)، جوليان آيستون (برينتفورد)، جاجا سلونينا وكاليب وايلي (كلاهما من تشيلسي)، كريس ريتشاردز (كريستال بالاس)، أنتوني روبنسون (فولهام)، بريندن آرونسون (ليدز)

أوزبكستان: عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي).