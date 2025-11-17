فيديو هدف كاب فيردي في مرمى منتخب مصر

"بعد تأهل البرتغال".. رقم تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026

رحلة كريستيانو رونالدو.. من طفولة فقيرة في ماديرا إلى أسطورة عالمية

تبديل غيّر التاريخ.. كيف حول حارس الكونغو البديل حلم بلده إلى حقيقة؟

تقدم منتخب كاب فيردي بهدف سريع في مرمى منتخب مصر خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد "هزاع بن زايد" ضمن بطولة كأس العين الدولية الودية.

وسجل جاري رودريجيز نجم منتخب كاب فيردي الهدف الأول في مرمي منتخب مصر في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة.

وحتى الأن كاب فيردي متقدم على منتخب مصر بهدف دون رد سُجل من ركلة جزاء.

يذكر أن كاب فيردي قد حصد بطاقة تأهل تاريخية لكأس العالم 2026 إذ سيكون الظهور الأول له في المونديال.

القائد جاري رودريجيز يضع منتخب كاب فيردي في المقدمة بهدف من ركلة جزاء ⚽✅#مصر_كاب_فيردي pic.twitter.com/uMBc1usaPb — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 17, 2025

لمتابعة أحداث مباراة مصر و كاب فيردي لحظة بلحظة.. اضغط هنا



اقرأ أيضًا:

"11 لاعبا بينهم صلاح".. الغيابات تضرب منتخب مصر أمام كاب فيردي

تريزيجيه يتحدث عن اعتزال صلاح دوليا.. وغيابه عن منتخب مصر



