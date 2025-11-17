مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

الجبل الأسود

- -
21:45

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

ليتوانيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

0 0
16:00

الجزائر - ب

فيديو هدف كاب فيردي في مرمى منتخب مصر

كتب : محمد الميموني

07:03 م 17/11/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبي كاب فردي (1)
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبي كاب فردي (4)
  • عرض 6 صورة
    هدف الرأس الأخضر في منتخب مصر (2)
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبي كاب فردي (3)
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبي كاب فردي (2)

تقدم منتخب كاب فيردي بهدف سريع في مرمى منتخب مصر خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد "هزاع بن زايد" ضمن بطولة كأس العين الدولية الودية.

وسجل جاري رودريجيز نجم منتخب كاب فيردي الهدف الأول في مرمي منتخب مصر في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة.

وحتى الأن كاب فيردي متقدم على منتخب مصر بهدف دون رد سُجل من ركلة جزاء.

يذكر أن كاب فيردي قد حصد بطاقة تأهل تاريخية لكأس العالم 2026 إذ سيكون الظهور الأول له في المونديال.

لمتابعة أحداث مباراة مصر و كاب فيردي لحظة بلحظة.. اضغط هنا

"11 لاعبا بينهم صلاح".. الغيابات تضرب منتخب مصر أمام كاب فيردي

تريزيجيه يتحدث عن اعتزال صلاح دوليا.. وغيابه عن منتخب مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وكاب فيردي الرأس الأخضر ضد مصر منتخب مصر هدف منتخب كاب فيردي

