تواجد عمرو ناصر مهاجم نادي فاركو السابق والزمالك الحالي، في قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش، لأفضل هدف في العالم لعام 2025، عن هدفه في مرمى الأهلي الموسم الماضي.

وكان عمرو ناصر سجل هدفا رائعا في مرمى الأهلي خلال الموسم، أثناء تواجده ضمن صفوف فريق فاركو، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويعد عمرو ناصر، هو ثاني مصر ي يرشح لهذه الجائزة بعد قائد المنتخب المصري محمد صلاح، الذي رشح للجائزة ذاتها في عام 2018، بعد هدف في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وحال تمكن ناصر من حصد الجائزة، سيصبح ثاني لاعب مصر يتوج بالجائزة، حيث نجح صلاح في التتويج بجائزة بوشكاش في عام 2018، كأول لاعب مصري في التاريخ يحقق هذه الجائزة.

وكان صلاح في هذا العام، حصد جائزة بوشكاش بعد الحصول على 38% من نسبة التصويت، متفوقا على صاحب المركز الثاني آنذاك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصد 22% من الأصوات.

والجدير بالذكر أن ناصر، حال حصوله على هذه الجائزة أيضًا، سيصبح أول لاعب في التاريخ، يتواجد في الدوري المصري ويتوج بهذه الجائزة العالمية.

