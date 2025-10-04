كتب ـ محمد الميموني:

استقر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة تشيلسي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلي

ليفربول سيحل ضيفًا على نظيره تشيلي عند السابعة والنصف من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام تشيلسي

ومن المتوقع أن يبدأ أرني سلوت مباراة ليفربول وتشيلسي بالتشكيل التالي :

ـ حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

ـ خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

ـ خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ.

ـ خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو.

ـ خط الهجوم: ألكسندر إيزاك.

