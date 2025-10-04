مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

صلاح أساسياً.. التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كتب : مصراوي

01:58 م 04/10/2025

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ محمد الميموني:

استقر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة تشيلسي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلي

ليفربول سيحل ضيفًا على نظيره تشيلي عند السابعة والنصف من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام تشيلسي

ومن المتوقع أن يبدأ أرني سلوت مباراة ليفربول وتشيلسي بالتشكيل التالي :

ـ حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

ـ خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

ـ خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ.

ـ خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو.

ـ خط الهجوم: ألكسندر إيزاك.

اقرأ أيضًا:

ماذا قدّم عمر خضر خلال مباراة منتخب مصر و تشيلي ؟ (إحصائيات وفيديو)

"اعرف مواعيدهم".. 4 مباريات هامة في كأس العالم للشباب تحسم تأهل منتخب مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

آرني سلوت ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي موعد مباراة ليفربول وتشيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بث مباشر | بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب