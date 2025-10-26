بتمريرة مرموش.. شاهد فيديو هدف مانشستر سيتي الملغي أمام أستون فيلا

انتهت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر سيتي أمام نظيره الفيلا بهدف دون رد، سجله ماتي كاش في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وشهدت المباراة إلغاء هدفا لمانشستر سيتي، حيث جاء بأقدام إيرلينج هالاند هداف الفريق بعد عرضية متقنة من عمر مرموش.

وشارك المصري في 6 دقائق بمبارة السيتي والفيلا، بعدما حل بديلا لسافيو موريرا في الدقيقة 84.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة محتلا المركز الثامن، بينما تجمد رصيد السيتي عند النقطة 16 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

