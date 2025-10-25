قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، قائمة مباراة التأمين الأثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي نادي بيراميدز مع نظيره التأمين الأثيوبي في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

